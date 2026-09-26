Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
112
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%7 926 руб. 9 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204318
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, кг.
1.37
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C
Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2" 50 см Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 620 руб. 12 780 руб.1905 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-В...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитСмеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace Evo 2 330210000
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011, сатин
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07522...
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20000, хром
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511...
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Logic D3002100
-
В наличииЦена 8 490 руб. 9 270 руб.2123 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 77022...
-
В наличииЦена 8 590 руб. 9 360 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Object 340000000
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
132
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Серия смесителей POINT. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Гибкая подводка 1/2" 50 см Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Point LM0306C