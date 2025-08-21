Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром
Душевая система AM PM Gem - это инновационное решение для любого ванного пространства. Она оснащена уникальной функцией Air In, которая позволяет увеличить напор воды вдвое, сокращая расход воды на 30%. Насладитесь тропическим дождем благодаря различным режимам, которые можно выбрать на ваше усмотрение. Антиизвестковое покрытие, защита от скручивания и регулировка угла наклона - это лишь некоторые из особенностей, которые делают эту душевую систему уникальной. AM PM Gem не только предлагает непревзойденное качество и комфорт, но и обеспечивает долговечность использования. Добавьте красоты и функциональности в свою ванную комнату, выбрав душевую систему AM PM Gem.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Достоинства:
Комментарий:
В целом все неплохо. Труба металлическая, опоры, зажим и лейка - пластиковые, хромированные. Шланг добротный, со стороны душа - шарнир, чтоб лейка вращалась. За эту цену пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Душ хороший, нареканий нет. Работает отлично. Высота регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Супер, очень долго выбирала чтобы Лейка была не большая и не маленькая и тут я нашла как раз то самое, плюсом еще шикарное качество товара !!! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное. Товар в фирменной упаковке, всё вроде в наличии. На самой лейке есть небольшие разводы, видно на видео, надеюсь, сотрутся. В работе душевой комплект ещё не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится на 5+. Качество штанги отличное! Не очень понравился шланг - не достаточно гибкий и не проворачивается на соединении.
Достоинства:
Комментарий:
надо учесть, что шланг крепится и располагается только слева от штанги. Сам шланг похож на прочный и надёжный, но жестковат и висит неровно и криво, и не выпрямляется
Достоинства:
Комментарий:
Берём сантехнику этой фирмы, очень нравится, красиво, добротно, стильно!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала душевой комплект, быстрая доставка. Не понравилось что нет защитной пленки на коробке. Надеюсь пришел весь комплект, пока не устанавливали. После установки дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Вид неплохой. Комплектация полная. Надеюсь что качество эксплуатации будет соответствовать внешнему виду
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, добротный комплект. Доставка без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Всё красиво и стильно. Очень просто в установке и использовании. Упаковка целая и невредимая. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Пришло хорошо запаковано, в фирменной упаковке. Всё комплектующие в наличии. Этой фирмы сантехнику покупаю не в первый раз. Нареканий никогда не было. Надеюсь и в этот раз не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Выглядит достойно, немецкое качество! Дополню отзыв после ремонта и установки.
Достоинства:
Комментарий:
Купила данный душевой набор по рекомендации брата ,он сказал что у него стоял такой больше 5 лет и никаких нареканий нет к нему и до сих пор служит!мне понравился дизайн и то что силиконовый шланг считается более долговечным,!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, пока не установили, никогда не использовала силиконовый шланг у душа, надеюсь не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Красивое, сделано качественно. Лейка удобная, хорошо ложится в руку. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пока что не использовали. Выглядит добротно, проверим как будет в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Душевой комплект порадовал меня стильным дизайном и скидочной ценой
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё хорошо, вся комплектность на месте. Упаковано хорошо. Коробка на длину штанги. Лейка обычная без кнопок. Шланг пришел силиконовый. Держателя для мыла нет, но его нет по комплектации вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Приветствую. Товар соответствует описанию. Рекомендую.
Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром
Достоинства:
Комментарий:
В целом все неплохо. Труба металлическая, опоры, зажим и лейка - пластиковые, хромированные. Шланг добротный, со стороны душа - шарнир, чтоб лейка вращалась. За эту цену пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Душ хороший, нареканий нет. Работает отлично. Высота регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Супер, очень долго выбирала чтобы Лейка была не большая и не маленькая и тут я нашла как раз то самое, плюсом еще шикарное качество товара !!! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление положительное. Товар в фирменной упаковке, всё вроде в наличии. На самой лейке есть небольшие разводы, видно на видео, надеюсь, сотрутся. В работе душевой комплект ещё не проверяли.
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится на 5+. Качество штанги отличное! Не очень понравился шланг - не достаточно гибкий и не проворачивается на соединении.
Достоинства:
Комментарий:
надо учесть, что шланг крепится и располагается только слева от штанги. Сам шланг похож на прочный и надёжный, но жестковат и висит неровно и криво, и не выпрямляется
Достоинства:
Комментарий:
Берём сантехнику этой фирмы, очень нравится, красиво, добротно, стильно!!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала душевой комплект, быстрая доставка. Не понравилось что нет защитной пленки на коробке. Надеюсь пришел весь комплект, пока не устанавливали. После установки дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Вид неплохой. Комплектация полная. Надеюсь что качество эксплуатации будет соответствовать внешнему виду
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, добротный комплект. Доставка без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Всё красиво и стильно. Очень просто в установке и использовании. Упаковка целая и невредимая. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Пришло хорошо запаковано, в фирменной упаковке. Всё комплектующие в наличии. Этой фирмы сантехнику покупаю не в первый раз. Нареканий никогда не было. Надеюсь и в этот раз не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Выглядит достойно, немецкое качество! Дополню отзыв после ремонта и установки.
Достоинства:
Комментарий:
Купила данный душевой набор по рекомендации брата ,он сказал что у него стоял такой больше 5 лет и никаких нареканий нет к нему и до сих пор служит!мне понравился дизайн и то что силиконовый шланг считается более долговечным,!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, пока не установили, никогда не использовала силиконовый шланг у душа, надеюсь не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Красивое, сделано качественно. Лейка удобная, хорошо ложится в руку. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пока что не использовали. Выглядит добротно, проверим как будет в деле.
Достоинства:
Комментарий:
Душевой комплект порадовал меня стильным дизайном и скидочной ценой
Достоинства:
Комментарий:
В целом всё хорошо, вся комплектность на месте. Упаковано хорошо. Коробка на длину штанги. Лейка обычная без кнопок. Шланг пришел силиконовый. Держателя для мыла нет, но его нет по комплектации вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Приветствую. Товар соответствует описанию. Рекомендую.