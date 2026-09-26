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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром

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Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 1
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 2
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 3
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 4
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 5
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 1
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 2
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 3
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 4
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 5
  • Встраиваемый смеситель для ванны и душа Scandinavian Pure 367100000 чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром
17 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.6
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды на 2 потребителя с помощью поворотного дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком

Отзывы о товаре Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.6
Страна бренда
Дания
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в трендовом матовом черном исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Управляйте потоком воды на 2 потребителя с помощью поворотного дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure 367100000, хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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