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Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный

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Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 1
Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 2
Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
  • Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 1
  • Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 2
  • Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
15х10х8
Вес, г.
303

Описание товара Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный

Мыльница с настенным держателем в глубоком черном цвете из коллекции X-Joy, чтобы самое необходимое всегда было под рукой. Идеально впишется в современную ванную комнату и будет радовать глаз каждый день.

Отзывы о товаре Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Мыльница с настенным держателем в глубоком черном цвете из коллекции X-Joy, чтобы самое необходимое всегда было под рукой. Идеально впишется в современную ванную комнату и будет радовать глаз каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный - купить по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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