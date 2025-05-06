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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром

1 Отзывы
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 7
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 8
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 9
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 10
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 11
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 7
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 8
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 9
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 10
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 11
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
2
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром

Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления положительные, выглядит достойно



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Развернуть
Отверстия для монтажа
2
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления положительные, выглядит достойно


Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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