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Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром

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Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 1
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 2
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 3
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 4
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 5
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 6
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 7
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 8
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 9
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 10
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 1
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 2
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 3
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 4
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 5
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 6
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 7
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 8
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 9
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 10
  • Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
23 690 руб.  25 560 руб. 
Начислим 1422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром
23 690 руб. -7%
25 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
830

Описание товара Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель с термостатом X-Joy позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный Коксиальный картридж нового поколения с термостатом позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель с термостатом X-Joy позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный Коксиальный картридж нового поколения с термостатом позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A45600 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 23690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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