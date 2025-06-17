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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный

10 Отзывы
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Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 1
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 2
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 3
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 4
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 5
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 6
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 7
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 1
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 2
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 3
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 4
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 5
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 6
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 7
  • Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 
Начислим 486 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный
8 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
42х9х6
Вес, г.
379

Описание товара Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Двойная вешалка для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный

Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
очень тугой ход, а крепление на соплях, - отказаться придется
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. Качество неплохое. Снял 1 звезду за упаковку. Пришло в рваной коробке и открытом пакете.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественно изготовлен, лёгкий и удобный в установке
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые. Разница с дешевками «из Оби, Леруа и тд» кратная
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ирина Юрьевна К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель ,соответствует набору для ванной комнаты и раковине этого же производителя
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штанга, искал именно такую, в хроме и с круглыми ответками, все новое, доставка очень быстрая, качество отменное!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный держатель для полотенец, люблю эту марку
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Хорошего качества держатель. Комплектация полная, упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вешалка-вертушка для полотенец, все аксессуары в душевой этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
данила в.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель сделан из хороших материалов и качество сборки тоже порадовало. Товар понравился



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Вешалка для полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Двойная вешалка для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
очень тугой ход, а крепление на соплях, - отказаться придется
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло. Качество неплохое. Снял 1 звезду за упаковку. Пришло в рваной коробке и открытом пакете.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественно изготовлен, лёгкий и удобный в установке
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутые. Разница с дешевками «из Оби, Леруа и тд» кратная
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ирина Юрьевна К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный держатель ,соответствует набору для ванной комнаты и раковине этого же производителя
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штанга, искал именно такую, в хроме и с круглыми ответками, все новое, доставка очень быстрая, качество отменное!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный держатель для полотенец, люблю эту марку
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Хорошего качества держатель. Комплектация полная, упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вешалка-вертушка для полотенец, все аксессуары в душевой этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
данила в.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель сделан из хороших материалов и качество сборки тоже порадовало. Товар понравился


Двойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 черный - по цене 8090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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