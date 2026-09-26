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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром

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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 1
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 2
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 3
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 4
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 5
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 6
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 7
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 1
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 2
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 3
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 4
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 5
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 6
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 7
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624129
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
206

Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Кольцо для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Подвесная установка делает этот продукт невероятно удобным для использования. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Кольцо для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Подвесная установка делает этот продукт невероятно удобным для использования. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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