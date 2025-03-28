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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром

7 Отзывы
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 690 руб.  11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260899
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром

Смеситель для раковины AM PM - это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Его корпус изготовлен из качественной латуни, которая обеспечивает долговечность и надежность использования. Гибкая подводка позволяет удобно подключать смеситель к водопроводной системе. Смеситель AM PM подходит для любого типа раковины и обеспечивает комфортное использование воды благодаря своей эргономичной форме и точной регулировке температуры и давления воды. Этот смеситель - отличный выбор для тех, кто ищет качественное и элегантное решение для своей ванной комнаты.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром

Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2021
Светлана П.

Достоинства:
Красиво смотрится

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Кран хорошего качества за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2021
Черепенькин Андрей Васильевич

Достоинства:
Качество отличное. Ход рычага не сильно упругий.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2021
Олег Ласовский

Достоинства:
Красивый, удобный, за 3 года эксплуатации проблем не было

Недостатки:
Существенных нет

Комментарий:
Три года эскплуатации, без проблем. Да еще при сомнительном качестве нашей воды. До этого стоял грое по эксплуатационным качествам разницы не какой.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:
внешний вид, небольшой

Недостатки:
никаких

Комментарий:
Стабильно работает при сильном напоре, отдельные струйки в стороны не создает. Сам смеситель имеет хороший упор и не крутится, у крана большой плавный ход.



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины AM PM - это стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Его корпус изготовлен из качественной латуни, которая обеспечивает долговечность и надежность использования. Гибкая подводка позволяет удобно подключать смеситель к водопроводной системе. Смеситель AM PM подходит для любого типа раковины и обеспечивает комфортное использование воды благодаря своей эргономичной форме и точной регулировке температуры и давления воды. Этот смеситель - отличный выбор для тех, кто ищет качественное и элегантное решение для своей ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария Л.

Достоинства:


Комментарий:
Установили смеситель, пока мы прям довольны: выглядит стильно, очень плавно открывается, по идее легко будет мыть и ухаживать за ним, так как нет мелких деталей
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
Приехали вовремя, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший производитель, надеюсь послужит. Только учтите шланги на 3/8, надо докупить переходники на 1/2
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2021
Светлана П.

Достоинства:
Красиво смотрится

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Кран хорошего качества за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2021
Черепенькин Андрей Васильевич

Достоинства:
Качество отличное. Ход рычага не сильно упругий.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2021
Олег Ласовский

Достоинства:
Красивый, удобный, за 3 года эксплуатации проблем не было

Недостатки:
Существенных нет

Комментарий:
Три года эскплуатации, без проблем. Да еще при сомнительном качестве нашей воды. До этого стоял грое по эксплуатационным качествам разницы не какой.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:
внешний вид, небольшой

Недостатки:
никаких

Комментарий:
Стабильно работает при сильном напоре, отдельные струйки в стороны не создает. Сам смеситель имеет хороший упор и не крутится, у крана большой плавный ход.


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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