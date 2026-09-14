Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза
Смеситель Профсан ПСМ-301-1 ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА выполнен из нержавеющей стали в черном цвете и предназначен для установки в ванной комнате. Модель линейки ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА является однорукояточной, оснащена кнопочным переключателем ванна-душ и массажной лейкой на гибком шланге. Отличительной чертой конструкции является укороченный излив, который принято называть короткий нос, совмещенный с корпусом. Смеситель для ванной комнаты с коротким носиком может быть использован только для ванны и душа, не является универсальным (не может быть использован для раковины из-за отсутствия поворотного излива). Короткий излив литой вместе с корпусом обеспечивает надежность конструкции и гарантирует пользователю отсутствие проблем, присущих длинным изливам при неправильной нагрузке и эксплуатации.
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