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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза

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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 1
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 2
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 3
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 4
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 5
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 6
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 3
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 4
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 5
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 6
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 620 руб.  12 780 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 471434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза
7 620 руб. -40%
12 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза

Смеситель Профсан ПСМ-301-1 ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА выполнен из нержавеющей стали в черном цвете и предназначен для установки в ванной комнате. Модель линейки ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА является однорукояточной, оснащена кнопочным переключателем ванна-душ и массажной лейкой на гибком шланге. Отличительной чертой конструкции является укороченный излив, который принято называть короткий нос, совмещенный с корпусом. Смеситель для ванной комнаты с коротким носиком может быть использован только для ванны и душа, не является универсальным (не может быть использован для раковины из-за отсутствия поворотного излива). Короткий излив литой вместе с корпусом обеспечивает надежность конструкции и гарантирует пользователю отсутствие проблем, присущих длинным изливам при неправильной нагрузке и эксплуатации.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Профсан ПСМ-301-1 ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА выполнен из нержавеющей стали в черном цвете и предназначен для установки в ванной комнате. Модель линейки ЧЕРНЫЙ-БРОНЗА является однорукояточной, оснащена кнопочным переключателем ванна-душ и массажной лейкой на гибком шланге. Отличительной чертой конструкции является укороченный излив, который принято называть короткий нос, совмещенный с корпусом. Смеситель для ванной комнаты с коротким носиком может быть использован только для ванны и душа, не является универсальным (не может быть использован для раковины из-за отсутствия поворотного излива). Короткий излив литой вместе с корпусом обеспечивает надежность конструкции и гарантирует пользователю отсутствие проблем, присущих длинным изливам при неправильной нагрузке и эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-ВОРНШлА Черный-бронза - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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