Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 436 руб.
В наличии
Код товара: 103165
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 436 руб.
- Гарантия производителя: 10 лет
10 лет (7 лет на корпус и 1 год на душевые принадлежности)
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
1.38
Описание товара Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Комментарий:
Просто класс! Использую для уборки кошачьего туалета.Напор держит хорошо,струя отличная.Вид замечательный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный смеситель, производство чехия, компактный не сильно выпирает, держатель лейки есть отдельно на стену и на смесителе тоже
Достоинства:
Комментарий:
Хорршее качество, тяжеловатый, значит металл есть. Довольны. Выглядит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, быстро установили и пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Простой и качественный гигиенический душ. Удобно использовать. Шланг длинный. Красиво смотрится в интерьере туалета.
Достоинства:
Комментарий:
Обратите внимание на длину шланга. Нам длинноват, будет еще докупать держатель для лейки
Достоинства:
Комментарий:
Купила в новую квартиру. Пока не установлен. В старой квартире все смесители этой марки служат много лет без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, выглядит симпатично. Пока не устанавливали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, раньше тоже таким пользовалась, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Цена конечно высокая, но я уверена в качестве этого бренда
Достоинства:
Комментарий:
держать в руке удобно, в комплекье всё есть. хорошо, что лейку можно прикрепить отдельно. рекомендую
Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7436 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
Достоинства:
Комментарий:
Просто класс! Использую для уборки кошачьего туалета.Напор держит хорошо,струя отличная.Вид замечательный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный смеситель, производство чехия, компактный не сильно выпирает, держатель лейки есть отдельно на стену и на смесителе тоже
Достоинства:
Комментарий:
Хорршее качество, тяжеловатый, значит металл есть. Довольны. Выглядит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, быстро установили и пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Простой и качественный гигиенический душ. Удобно использовать. Шланг длинный. Красиво смотрится в интерьере туалета.
Достоинства:
Комментарий:
Обратите внимание на длину шланга. Нам длинноват, будет еще докупать держатель для лейки
Достоинства:
Комментарий:
Купила в новую квартиру. Пока не установлен. В старой квартире все смесители этой марки служат много лет без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, выглядит симпатично. Пока не устанавливали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, раньше тоже таким пользовалась, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Цена конечно высокая, но я уверена в качестве этого бренда
Достоинства:
Комментарий:
держать в руке удобно, в комплекье всё есть. хорошо, что лейку можно прикрепить отдельно. рекомендую