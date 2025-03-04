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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C

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Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото 1
Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 436 руб. 
Начислим 495 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
7 436 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х16
Вес, кг.
1.38

Описание товара Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C

Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
ирина б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто класс! Использую для уборки кошачьего туалета.Напор держит хорошо,струя отличная.Вид замечательный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный смеситель, производство чехия, компактный не сильно выпирает, держатель лейки есть отдельно на стену и на смесителе тоже
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорршее качество, тяжеловатый, значит металл есть. Довольны. Выглядит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Рамиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, быстро установили и пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой и качественный гигиенический душ. Удобно использовать. Шланг длинный. Красиво смотрится в интерьере туалета.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Обратите внимание на длину шланга. Нам длинноват, будет еще докупать держатель для лейки
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2023
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в новую квартиру. Пока не установлен. В старой квартире все смесители этой марки служат много лет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Жанна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, выглядит симпатично. Пока не устанавливали.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, раньше тоже таким пользовалась, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цена конечно высокая, но я уверена в качестве этого бренда
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Олеся Т.

Достоинства:


Комментарий:
держать в руке удобно, в комплекье всё есть. хорошо, что лейку можно прикрепить отдельно. рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка., комплектуется гигиеническим душем. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
ирина б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто класс! Использую для уборки кошачьего туалета.Напор держит хорошо,струя отличная.Вид замечательный.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный смеситель, производство чехия, компактный не сильно выпирает, держатель лейки есть отдельно на стену и на смесителе тоже
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорршее качество, тяжеловатый, значит металл есть. Довольны. Выглядит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Рамиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, быстро установили и пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Простой и качественный гигиенический душ. Удобно использовать. Шланг длинный. Красиво смотрится в интерьере туалета.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Обратите внимание на длину шланга. Нам длинноват, будет еще докупать держатель для лейки
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2023
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в новую квартиру. Пока не установлен. В старой квартире все смесители этой марки служат много лет без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Жанна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, выглядит симпатично. Пока не устанавливали.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, раньше тоже таким пользовалась, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2022
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цена конечно высокая, но я уверена в качестве этого бренда
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Олеся Т.

Достоинства:


Комментарий:
держать в руке удобно, в комплекье всё есть. хорошо, что лейку можно прикрепить отдельно. рекомендую


Смеситель для душа Lemark Pramen LM3318C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7436 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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