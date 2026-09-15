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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 955 руб.  9 450 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 684352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
6 955 руб. -26%
9 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)

Смесителем Granula - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и превосходный дизайн. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система делает использование удобным и эффективным. Российское производство гарантирует высокое качество.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Описание
Смесителем Granula - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и превосходный дизайн. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система делает использование удобным и эффективным. Российское производство гарантирует высокое качество.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - этот товар вы можете купить по цене 6955 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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