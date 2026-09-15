Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%6 955 руб. 9 450 руб.
В наличии
Код товара: 684352
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 955 руб. -26%
9 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
Смесителем Granula - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и превосходный дизайн. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система делает использование удобным и эффективным. Российское производство гарантирует высокое качество.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
подводка 1/2 дюйм.
Страна производитель
Россия
Смесителем Granula - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и превосходный дизайн. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система делает использование удобным и эффективным. Российское производство гарантирует высокое качество.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ) - этот товар вы можете купить по цене 6955 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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