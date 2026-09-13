Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный
X-Joy S – кухонные смесители с инновационной функцией экономии воды. Лаконичный облик продуктов принадлежит авторству ведущих дизайнеров AM.PM в Германии. Смеситель с функцией EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь о вашем бюджете и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Высокий излив смесителя идеально подойдет для раковины любого размера и значительно упрощает такие задачи, как наполнение больших емкостей. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.
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