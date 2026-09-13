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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный

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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 1
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 2
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 3
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 4
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 5
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 6
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 7
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 8
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 9
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 10
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 8
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 9
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 10
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 
Начислим 420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный
6 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный

X-Joy S – кухонные смесители с инновационной функцией экономии воды. Лаконичный облик продуктов принадлежит авторству ведущих дизайнеров AM.PM в Германии. Смеситель с функцией EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь о вашем бюджете и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Высокий излив смесителя идеально подойдет для раковины любого размера и значительно упрощает такие задачи, как наполнение больших емкостей. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
X-Joy S – кухонные смесители с инновационной функцией экономии воды. Лаконичный облик продуктов принадлежит авторству ведущих дизайнеров AM.PM в Германии. Смеситель с функцией EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь о вашем бюджете и об окружающей среде. Эксклюзивное покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Высокий излив смесителя идеально подойдет для раковины любого размера и значительно упрощает такие задачи, как наполнение больших емкостей. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный - стоимость товара 6990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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