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Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром

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Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 1
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 2
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 3
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 4
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 5
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 6
Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
71
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 1
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 2
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 3
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 4
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 5
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 6
  • Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
15 290 руб.  16 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260901
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
донный клапан
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром

Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждыйдень! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и даритнепревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлятьтемпературой воды стало еще проще. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическимкартриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, атакже позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast –вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
71
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
донный клапан
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждыйдень! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и даритнепревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлятьтемпературой воды стало еще проще. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическимкартриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, атакже позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast –вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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