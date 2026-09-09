Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром
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Коллекция X-Joy
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Характеристики
Описание товара Смеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждыйдень! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и даритнепревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлятьтемпературой воды стало еще проще. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическимкартриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, атакже позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast –вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.
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