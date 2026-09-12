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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 11
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 12
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 13
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 14
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 15
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 16
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 17
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 18
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 19
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 20
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 21
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 22
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 23
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 24
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 25
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 26
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 27
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 28
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 29
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 30
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 31
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 32
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 33
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 12
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 13
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 14
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 15
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 16
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 17
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 18
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 19
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 20
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 21
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 22
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 23
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 24
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 25
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 26
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 27
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 28
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 29
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 30
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 31
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 32
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 33
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 
Начислим 1056 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото
17 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
13
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни.Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
13
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни.Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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