Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб.
В наличии
Код товара: 723420
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
51х24х6
Вес, кг.
1.4
Описание товара Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь
Смеситель для кухни Damixa Merkur с каналом питьевой воды 710720000 успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов можно наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же необходима обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
278
Длина излива
228
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Дания
Смеситель для кухни Damixa Merkur с каналом питьевой воды 710720000 успешно совмещает в себе два в одном. Благодаря прогрессивной технологии при вращении ручки на 90 градусов можно наслаждаться чистой водой из фильтра. Если же необходима обычная вода, смеситель управляется привычным способом. Также конструкция, совмещающая в себе 2 в 1, экономит место и придаёт кухне опрятный вид без лишних элементов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Смеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 710720000, вороненая сталь - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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