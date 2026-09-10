Душевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
По-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в. 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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