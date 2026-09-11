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Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый

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Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 1
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 2
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 3
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 4
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 5
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 6
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 1
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 2
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 3
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 4
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 5
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 6
  • Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 290 руб. 
Начислим 1878 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый
31 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Установка раковины
подвесная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.5х0.13
Вес, кг.
13.57

Описание товара Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый

Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Дизайнерская раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета с бортиком скрытым сливом и съемной мыльницей. Раковина оснащена просторной столешницей на которой можно разместить косметические и гигиенические средства. Столешница защищает стиральную машину от повреждений и механических воздействий.

Отзывы о товаре Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Установка раковины
подвесная
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Дизайнерская раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета с бортиком скрытым сливом и съемной мыльницей. Раковина оснащена просторной столешницей на которой можно разместить косметические и гигиенические средства. Столешница защищает стиральную машину от повреждений и механических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG белый - этот товар вы можете купить по цене 31290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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