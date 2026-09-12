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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром

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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 1
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 2
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 3
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 4
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 5
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 6
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 7
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 8
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 9
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 10
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 11
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 12
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 1
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 2
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 3
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 4
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 5
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 6
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 7
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 8
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 9
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 10
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 11
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 12
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 190 руб. 
Начислим 3972 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
66 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, верхний душ, душевая лейка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х19
Вес, кг.
4.15

Описание товара Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа и смеситель. Высокопроизводительный коаксиальный картридж с термостатом, включающий высокочувствительный термоэлемент, обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, верхний душ, душевая лейка, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа и смеситель. Высокопроизводительный коаксиальный картридж с термостатом, включающий высокочувствительный термоэлемент, обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром - по цене 66190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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