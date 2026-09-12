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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый

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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб. 
Начислим 678 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый
11 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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