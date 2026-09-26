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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 11
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 12
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 13
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 14
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 15
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 16
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
термостатический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 11
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 12
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 13
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 14
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 15
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 16
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 890 руб. 
Начислим 1494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
24 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
эксцентрики (2 шт.), декоративная накладка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
термостатический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, кг.
1.66

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали,которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того, чтобы радовать вас каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
эксцентрики (2 шт.), декоративная накладка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
термостатический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали,которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того, чтобы радовать вас каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром - купить по цене 24890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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