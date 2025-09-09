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Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая

19 Отзывы
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Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 1
Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 2
Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 1
  • Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 2
  • Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 290 руб. 
Начислим 1338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая
22 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х49х22
Вес, кг.
18

Описание товара Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая

Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая

Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. Пришло быстро. Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная раковина к тумбе ,просто любоффф! спасибо, всё отлично,когда установим,дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз привезли колотую. Второй раз пришло через день, в идеале. Добротная сантехника.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок и целую. Все отлично, качество смотрели в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина пришла превосходная. А вот тумбу к ней так и не можем дождаться, никакой информации нет. Доставка переносилась несколько раз, в итоге пишут либо откажитесь или ждите чего-то. сейчас такой тумбы ни на одном маркетплейсе нет. Что делать теперь раковиной не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина подошла, все супер! Жаль, со второго раза целая приехала….
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Anna Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая раковина. Точные размеры оказались 79,5, ширина 45,5. Толщина 2 см. Глубина на видео
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакована в коробку.Пришла целая). Есть непонятные пятна(на последних фото).Жду мастера,чтобы оценил на момент брака…Дополню отзыв после его осмотра.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, целая- без трещин и сколов. Нраица)) Единственное, упаковка только картон - без пенопласта и пупырки и доп. каркаса. На мой взгляд легко может потерять целостность во время транспортировки.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, что не может не радовать. Качество покрытия на первый взгляд отличное, по крайней мере на глаз лучше чем у kerovit. Дополню отзыв после эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, без сколов. Коробка в целом плотная, но могли бы края уплотнить пенопластом. Раковина отличная.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая раковина. белый фарфор, очень красивая и очень стильно смотрится. доставили быстро и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой довольны! стильная, удобная, красивая раковина! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, большая раковина, легкая, по сравнению с остальными этого размера, заводская упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина крутая!! Качество с искусственным мрамором не сравнить, гораздо лучше! Первый раз пришла с отколотым краем, но продавец оперативно и без проблем все заменил! Рекомендую и товар и продавца!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Не рекомендую продавца, если дорожите своим временем, да и вообще не связывайтесь, если не хотите проблем, купите лучше в другом месте, если даже подороже.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Нам все нравится. Еще не установили . Потом до полню отзыв .. Товар пришёл быстро отлично упаковано все было . Спасибо продавьцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, то что искал, пятёрка за форму, качество материала и исполнение
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное! Все как и хотела, эту фирму уже брала в другую квартиру, поэтому в целом в качестве не сомневалась! Спасибо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
79
Страна производитель
Китай
Описание
Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, очень хорошо упаковано. Пришло быстро. Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная раковина к тумбе ,просто любоффф! спасибо, всё отлично,когда установим,дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз привезли колотую. Второй раз пришло через день, в идеале. Добротная сантехника.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок и целую. Все отлично, качество смотрели в магазине.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина пришла превосходная. А вот тумбу к ней так и не можем дождаться, никакой информации нет. Доставка переносилась несколько раз, в итоге пишут либо откажитесь или ждите чего-то. сейчас такой тумбы ни на одном маркетплейсе нет. Что делать теперь раковиной не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина подошла, все супер! Жаль, со второго раза целая приехала….
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Anna Z.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая раковина. Точные размеры оказались 79,5, ширина 45,5. Толщина 2 см. Глубина на видео
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакована в коробку.Пришла целая). Есть непонятные пятна(на последних фото).Жду мастера,чтобы оценил на момент брака…Дополню отзыв после его осмотра.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Артур

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, целая- без трещин и сколов. Нраица)) Единственное, упаковка только картон - без пенопласта и пупырки и доп. каркаса. На мой взгляд легко может потерять целостность во время транспортировки.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел целым, что не может не радовать. Качество покрытия на первый взгляд отличное, по крайней мере на глаз лучше чем у kerovit. Дополню отзыв после эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, без сколов. Коробка в целом плотная, но могли бы края уплотнить пенопластом. Раковина отличная.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая раковина. белый фарфор, очень красивая и очень стильно смотрится. доставили быстро и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой довольны! стильная, удобная, красивая раковина! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, большая раковина, легкая, по сравнению с остальными этого размера, заводская упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Раковина крутая!! Качество с искусственным мрамором не сравнить, гораздо лучше! Первый раз пришла с отколотым краем, но продавец оперативно и без проблем все заменил! Рекомендую и товар и продавца!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Не рекомендую продавца, если дорожите своим временем, да и вообще не связывайтесь, если не хотите проблем, купите лучше в другом месте, если даже подороже.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Нам все нравится. Еще не установили . Потом до полню отзыв .. Товар пришёл быстро отлично упаковано все было . Спасибо продавьцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё понравилось, то что искал, пятёрка за форму, качество материала и исполнение
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное! Все как и хотела, эту фирму уже брала в другую квартиру, поэтому в целом в качестве не сомневалась! Спасибо


Раковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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