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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый

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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 1
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 2
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 3
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 4
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 5
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 6
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 7
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 1
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 2
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 3
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 4
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 5
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 6
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 7
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
20 890 руб.  22 500 руб. 
Начислим 1254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый
20 890 руб. -7%
22 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Количество ящиков
2
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х57х46
Вес, кг.
21

Описание товара Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый

Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Глубокие удобные ящики позволяют организовать и хранить все необходимые средства под рукой. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Накладная раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета оснащена съемной мыльницей специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель и скрытым сливом. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Боковины базы выполнены из влагостойкой ЛДСП что позволяет продлевать срок службы мебели до максимального в индустрии.

Отзывы о товаре Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Количество ящиков
2
Комплект
тумба, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
ящики
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Развернуть
Тип умывальника
накладной
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольный
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Глубокие удобные ящики позволяют организовать и хранить все необходимые средства под рукой. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Накладная раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета оснащена съемной мыльницей специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель и скрытым сливом. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Боковины базы выполнены из влагостойкой ЛДСП что позволяет продлевать срок службы мебели до максимального в индустрии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy M85AFSX0602WG белый - этот товар вы можете купить по цене 20890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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