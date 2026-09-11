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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый

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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - фото 1
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - фото 1
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 900 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
14 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый

Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Неверотяная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Неверотяная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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