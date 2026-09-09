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Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000

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Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 2
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 3
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 4
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
8 190 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294225
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.5
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х14х13
Вес, кг.
1.77

Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000

Смеситель Dorff Ultra D5095000 с длинным поворотным изливом (322 мм) – модель 2 в 1, используемая для ванны и раковины. Долговечный керамический картридж выдерживает любые скачки давления и температуры воды. После принятия душа дивертор автоматически переключается на излив, защищая пользователя от случайного обрызгивания при следующем включении. В комплекте поставляется душевой гарнитур, состоящий из однорежимной лейки 95 мм, полутораметрового шланга и держателя на 2 положения. Для подключения к водопроводу предусмотрены эксцентрики с декоративными розетками.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.5
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Dorff Ultra D5095000 с длинным поворотным изливом (322 мм) – модель 2 в 1, используемая для ванны и раковины. Долговечный керамический картридж выдерживает любые скачки давления и температуры воды. После принятия душа дивертор автоматически переключается на излив, защищая пользователя от случайного обрызгивания при следующем включении. В комплекте поставляется душевой гарнитур, состоящий из однорежимной лейки 95 мм, полутораметрового шланга и держателя на 2 положения. Для подключения к водопроводу предусмотрены эксцентрики с декоративными розетками.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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