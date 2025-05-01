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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром

23 Отзывы
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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 1
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 2
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 3
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 4
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 5
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 6
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 1
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 2
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 3
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 4
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 5
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 6
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
10х7х6
Вес, г.
165

Описание товара Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Крючок для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный и стильный крючок в ванную
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок в ванную,только немного дороговат
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное исполнение.Тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, качественный крючок. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший крючок, отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный крючок. Установка не заняла много времени.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные крючки! Тяжёлые, сплав латуни, не фуфло из силумина. И главное, очень удобные, можно 2 полотенца повесить. Полотенца не спадают, даже если на них не пришиты колечки.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фатима Кожевникова

Достоинства:


Комментарий:
Удобные крючки для ванной комнаты. Полотенца не спадают. Металл крепкий, они мощненькие ,не хрупкие. Крепятся удобно .Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Солидный, качество и на высоте, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий, тяжелый. Полотенца не соскальзывают. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество изготовления, отличное хромовое покрытие, прочное крепление
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Крепкий, красивый держатель. Легко крепится, все в комплекте (кроме отвертки) есть в комплекте. Увесистый (не полый внутри)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок с правильным и очень удобным крепежом ! при замене старой душевой стойки не совпадали отверстия в стене и было принято решение установить крючок! это и эстетично и функционально (вешать мочалки например) и закрывает лишние отверстия ! доставка супер быстрая , цена очень хорошая , качество порадовало !
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Как на фото. Качество соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крюк, удобно вешать майку, халат и полотенце. Вписался отлично к другим аксессуар а этой линейки, сразу видно, проживёт долго. Качество отличное, оригинальный, доставка 2 дня. Качество на высшее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, одним словом) дополняет интерьер любого помещения. Доверяю этому бренду давно, смесители выбраны тоже am.pm!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Отдичный красивый кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,крепкий держатель,тяжелый,думаю служить будет долго,качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий. Дорогой. Но очень классный
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные и удобные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество am-pm. Этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, привезли хорошо упакованным, всё соответствует ожиданиям



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Крючок для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для ванной, который поражает своей эргономичностью. Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с хромовым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный и стильный крючок в ванную
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Кувшинов А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок в ванную,только немного дороговат
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойное исполнение.Тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, качественный крючок. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший крючок, отличного качества.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный крючок. Установка не заняла много времени.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные крючки! Тяжёлые, сплав латуни, не фуфло из силумина. И главное, очень удобные, можно 2 полотенца повесить. Полотенца не спадают, даже если на них не пришиты колечки.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Фатима Кожевникова

Достоинства:


Комментарий:
Удобные крючки для ванной комнаты. Полотенца не спадают. Металл крепкий, они мощненькие ,не хрупкие. Крепятся удобно .Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Солидный, качество и на высоте, смотрится классно
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Яна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий, тяжелый. Полотенца не соскальзывают. Мы довольны!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высокое качество изготовления, отличное хромовое покрытие, прочное крепление
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Крепкий, красивый держатель. Легко крепится, все в комплекте (кроме отвертки) есть в комплекте. Увесистый (не полый внутри)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный крючок с правильным и очень удобным крепежом ! при замене старой душевой стойки не совпадали отверстия в стене и было принято решение установить крючок! это и эстетично и функционально (вешать мочалки например) и закрывает лишние отверстия ! доставка супер быстрая , цена очень хорошая , качество порадовало !
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный. Как на фото. Качество соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крюк, удобно вешать майку, халат и полотенце. Вписался отлично к другим аксессуар а этой линейки, сразу видно, проживёт долго. Качество отличное, оригинальный, доставка 2 дня. Качество на высшее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, одним словом) дополняет интерьер любого помещения. Доверяю этому бренду давно, смесители выбраны тоже am.pm!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
dmitry G.

Достоинства:


Комментарий:
Отдичный красивый кронштейн
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,крепкий держатель,тяжелый,думаю служить будет долго,качественный
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий. Дорогой. Но очень классный
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные и удобные крючки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество am-pm. Этим всё сказано.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, привезли хорошо упакованным, всё соответствует ожиданиям


Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром - купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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