Top.Mail.Ru
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 1
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 2
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 3
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 4
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 5
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 6
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 1
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 2
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 3
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 4
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 5
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 6
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
22х22х6
Вес, г.
350

Описание товара Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.

Отзывы о товаре Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...