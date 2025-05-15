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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный

23 Отзывы
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Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 1
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 2
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 3
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 4
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 5
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 6
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 1
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 2
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 3
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 4
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 5
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 6
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 190 руб.  2 340 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
2 190 руб. -6%
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х6
Вес, г.
165

Описание товара Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный

Элегантный аксессуар для ванной комнаты от бренда AM.PM внесет стиль и функциональность в ваш интерьер. Изготовленный в Германии, этот качественный продукт отличается надёжностью и современным дизайном. С шириной 8,4 см и высотой 5,3 см, он идеально подходит для установки на стену, что позволяет сэкономить место и создать упорядоченное пространство. Черная фурнитура добавляет нотку изысканности и легко сочетается с любым декором. Этот настенный аксессуар подчеркнет ваш хороший вкус и внесет нотку современности в любую ванную комнату.

Отзывы о товаре Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой крючок, матовый, смотрится аккуратно. На вид качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарное качество ! Советую !
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильный. Сделан качественно, увесистый. Цвет насыщенный чёрный. Буду заказывать ещё 3
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень основательный и добротный крючок.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Мне очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок, крепления в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Георгий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, сами металлические части толстые и вряд ли при эксплуатации выйдет их погнуть или обломать. Механизм установки удобный, как у других продуктов AM.PM (металлическая пластина на двух шурупах, крючок закрепляется на пластине шестигранником). За неделю налётом не покрылся.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, заказала в черном и стальном цвете, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Ш. Сергей

Достоинства:


Комментарий:
к качеству изготовления не придраться
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аксессуры и отличный производитель
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом добротный, тяжёлый крючок. Впечатление хорошее. Но почему-то нет лэйбла фирмы, возникли сомнения в оригинальности товара...
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее,но цена хотелось дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Киселёв Антон Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, держится довольно крепко.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь. Ничего лишнего!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Видела похожие в Леруа, качество хуже, цена почти такая же. Лучше доплачу и возьму идеальные
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутые и стильные крючки.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Эдуард Н.

Достоинства:


Комментарий:
Монтаж производить очень легко и просто
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
стильные аксессуары для ванной комнаты. Ремонт в самом разгаре, как установим -будет видно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке, останетесь довольны. Спасибо производителю и продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
данила в.

Достоинства:


Комментарий:
Крючок очень крепкий и устойчивый, пришел целый и невредимый. Товаром довольны
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично смотрится и удобен в использовании
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жду когда закончим ремонт и наконец повесим!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный аксессуар для ванной комнаты от бренда AM.PM внесет стиль и функциональность в ваш интерьер. Изготовленный в Германии, этот качественный продукт отличается надёжностью и современным дизайном. С шириной 8,4 см и высотой 5,3 см, он идеально подходит для установки на стену, что позволяет сэкономить место и создать упорядоченное пространство. Черная фурнитура добавляет нотку изысканности и легко сочетается с любым декором. Этот настенный аксессуар подчеркнет ваш хороший вкус и внесет нотку современности в любую ванную комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой крючок, матовый, смотрится аккуратно. На вид качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарное качество ! Советую !
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Светлана Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильный. Сделан качественно, увесистый. Цвет насыщенный чёрный. Буду заказывать ещё 3
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень основательный и добротный крючок.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Мне очень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок, крепления в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Георгий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, сами металлические части толстые и вряд ли при эксплуатации выйдет их погнуть или обломать. Механизм установки удобный, как у других продуктов AM.PM (металлическая пластина на двух шурупах, крючок закрепляется на пластине шестигранником). За неделю налётом не покрылся.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Классный крючок, заказала в черном и стальном цвете, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный крючок. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Ш. Сергей

Достоинства:


Комментарий:
к качеству изготовления не придраться
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отличные аксессуры и отличный производитель
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом добротный, тяжёлый крючок. Впечатление хорошее. Но почему-то нет лэйбла фирмы, возникли сомнения в оригинальности товара...
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее,но цена хотелось дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Киселёв Антон Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, держится довольно крепко.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь. Ничего лишнего!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Видела похожие в Леруа, качество хуже, цена почти такая же. Лучше доплачу и возьму идеальные
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутые и стильные крючки.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Эдуард Н.

Достоинства:


Комментарий:
Монтаж производить очень легко и просто
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
стильные аксессуары для ванной комнаты. Ремонт в самом разгаре, как установим -будет видно
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую к покупке, останетесь довольны. Спасибо производителю и продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
данила в.

Достоинства:


Комментарий:
Крючок очень крепкий и устойчивый, пришел целый и невредимый. Товаром довольны
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично смотрится и удобен в использовании
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жду когда закончим ремонт и наконец повесим!


Двойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный - этот товар вы можете купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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