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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный

20 Отзывы
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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 390 руб. 
Начислим 3024 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный
50 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.8х0.42х0.16
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (228 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект. Пришёл быстро. Но внешнее состояние коробки, ужасное как будто-то с мусорки достали.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Марсель М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект. Несмотря на замятую упаковку все целое!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, упаковано хорошо, остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Душева система высокого качества! Упаковка немного помята. Но товар в порядке, все на месте! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ибрагим Юнусов

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает, но давление воды у меня слабое после переделок, поставлю насос и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алсу С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная система собирается за 10 минут. Особенно понравился термостат, пользуемся им впервые, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Vito M.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная система. В комплекте всё что нужно. Увесистая. Дешевизна чувствуется только в ручках, в том как поворачиваются, как нажимаются стопоры. Но с другой стороны это всего 300 уе. Брать системы по 1000 уе как в былые времена уже нет возможности))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Римма Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все целое. Еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробывал. Как заеду, расскажу. С виду качественный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не плохое, портит впечатление упаковка, рваная. Но я так понимаю, что это у большенсва. Комплектация соответствует. Сборка без проблем. Не подошли только декоративные накладки, оказались низкие, пришлось оставить ( временно) старые.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система отличного качества, смотрится дорого и красиво! Приятная цена, не то что в магазинах. Продавца однозначно рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный, сам смеситель тяжёлый, качественный. показалось что пластик хлюпкий, но ещё не устанавливал, посмотрим как будет в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество, работает всё чётко, посмотрим сколько продержится. коротковат верхний душ под рост 183
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Регина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую этот товар! Превосходное качество! Установка простая! Не первый раз выбираем продукцию производителя АМ-РМ! Всегда все отлично! Продавец тоже отличный!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Легко устанавливается, работает хорошо Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель! Пользуемся более 3х месяцев. Рекомендую! Всю конструкцию очищаю от белого налета Антиналетом, но не тру, просто разбрызгиваю на 5 мин и смываю
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, ещё не устанавливали, общее впечатление хорошее, упаковка, доставка, внешний вид, надеюсь всё будет соответствовать заявленному! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ- полный комплект, все целое.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, выглядит отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Пришла в качественной упаковке. Все резьбовые соединения с транспортировочные и заглушками. Все предметы упакованы в пакетики и пупырку. Регуляторы вращаются мягко, как и должны. Покупкой доволен, спасибо продавцу!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.8 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке можно управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (228 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект. Пришёл быстро. Но внешнее состояние коробки, ужасное как будто-то с мусорки достали.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Марсель М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект. Несмотря на замятую упаковку все целое!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, упаковано хорошо, остальное покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Душева система высокого качества! Упаковка немного помята. Но товар в порядке, все на месте! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ибрагим Юнусов

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает, но давление воды у меня слабое после переделок, поставлю насос и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алсу С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, качественная система собирается за 10 минут. Особенно понравился термостат, пользуемся им впервые, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Vito M.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная система. В комплекте всё что нужно. Увесистая. Дешевизна чувствуется только в ручках, в том как поворачиваются, как нажимаются стопоры. Но с другой стороны это всего 300 уе. Брать системы по 1000 уе как в былые времена уже нет возможности))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Римма Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все целое. Еще не устанавливали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пробывал. Как заеду, расскажу. С виду качественный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество не плохое, портит впечатление упаковка, рваная. Но я так понимаю, что это у большенсва. Комплектация соответствует. Сборка без проблем. Не подошли только декоративные накладки, оказались низкие, пришлось оставить ( временно) старые.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Душевая система отличного качества, смотрится дорого и красиво! Приятная цена, не то что в магазинах. Продавца однозначно рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид классный, сам смеситель тяжёлый, качественный. показалось что пластик хлюпкий, но ещё не устанавливал, посмотрим как будет в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество, работает всё чётко, посмотрим сколько продержится. коротковат верхний душ под рост 183
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Регина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую этот товар! Превосходное качество! Установка простая! Не первый раз выбираем продукцию производителя АМ-РМ! Всегда все отлично! Продавец тоже отличный!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Легко устанавливается, работает хорошо Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель! Пользуемся более 3х месяцев. Рекомендую! Всю конструкцию очищаю от белого налета Антиналетом, но не тру, просто разбрызгиваю на 5 мин и смываю
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, ещё не устанавливали, общее впечатление хорошее, упаковка, доставка, внешний вид, надеюсь всё будет соответствовать заявленному! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ- полный комплект, все целое.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, выглядит отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая система. Пришла в качественной упаковке. Все резьбовые соединения с транспортировочные и заглушками. Все предметы упакованы в пакетики и пупырку. Регуляторы вращаются мягко, как и должны. Покупкой доволен, спасибо продавцу!


Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 50390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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