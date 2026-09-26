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Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая

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Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 1
Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 2
Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 1
  • Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 2
  • Раковина мебельная Am.Pm X-Joy 65 см M85AWCC0652WG64 белая глянцевая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 
Начислим 1056 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая
17 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х49х22
Вес, кг.
13

Описание товара Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая

Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.

Отзывы о товаре Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Описание
Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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