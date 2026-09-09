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Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
20 490 руб.
21 420
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306982
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Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый
Унитаз подвесной безободковый AM PM Spirit 2.0 C701700WH представляет собой современное решение для ванных комнат с изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Он сочетает в себе функциональность и эстетику, идеально подходя для современных интерьеров. AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря своей безободковой конструкции, он обеспечивает бесшумное и экономичное смывание, снижая расход воды. Таким образом, унитаз помогает сократить затраты на водоснабжение и снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, подвесной унитаз AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает стильным дизайном с гладкими линиями и минималистичной формой. Он создает чувство простора в ванной комнате и легко сочетается с различными стилями интерьера. Унитаз выполнен из качественных материалов, обеспечивающих его прочность и долговечность. AM PM Spirit 2.0 C701700WH это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн, экономию ресурсов и надежность. Безободковая конструкция и элегантный вид делают его привлекательным дополнением к любой ванной комнате.
Унитаз подвесной безободковый AM PM Spirit 2.0 C701700WH представляет собой современное решение для ванных комнат с изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Он сочетает в себе функциональность и эстетику, идеально подходя для современных интерьеров. AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря своей безободковой конструкции, он обеспечивает бесшумное и экономичное смывание, снижая расход воды. Таким образом, унитаз помогает сократить затраты на водоснабжение и снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, подвесной унитаз AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает стильным дизайном с гладкими линиями и минималистичной формой. Он создает чувство простора в ванной комнате и легко сочетается с различными стилями интерьера. Унитаз выполнен из качественных материалов, обеспечивающих его прочность и долговечность. AM PM Spirit 2.0 C701700WH это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн, экономию ресурсов и надежность. Безободковая конструкция и элегантный вид делают его привлекательным дополнением к любой ванной комнате.
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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