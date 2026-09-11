Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM PM Gem FlashClean C901700SC ультрамодного дизайна Dynamic Organic: с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания рассчитанный на 100 000 закрываний и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 290 руб.7823 руб. в СплитРаковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG ...
-
В наличииЦена 32 890 руб.8223 руб. в СплитУнитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C...
-
В наличииЦена 37 790 руб.9448 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитУнитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1...
-
В наличииЦена 41 090 руб. 44 190 руб.10273 руб. в СплитПодвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C1117...
-
В наличииЦена 42 690 руб.10673 руб. в СплитУнитаз подвесной с сиденьем микролифт AM.PM Func FlashClean C8F1...
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
-
В наличииЦена 48 590 руб. 52 290 руб.12148 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Inspire C501700WH белый
-
В наличииЦена 48 590 руб. 52 290 руб.12148 руб. в СплитРаковина мебельная 100см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC1002WG белый
-
В наличииЦена 54 290 руб. 58 410 руб.13573 руб. в СплитБиде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
-
В наличииЦена 73 090 руб. 78 570 руб.18273 руб. в СплитРаковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Отзывы о товаре Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый