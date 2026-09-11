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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый

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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 1
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 2
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 3
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 4
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 5
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 6
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 7
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 1
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 2
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 3
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 4
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 5
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 6
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 7
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 590 руб. 
Начислим 1896 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый
31 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
36
Конструкция
пристенный
Особенности
материал - санфарфор
Сиденье комплекте
Да
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х41
Вес, кг.
22

Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый

Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM PM Gem FlashClean C901700SC ультрамодного дизайна Dynamic Organic: с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания рассчитанный на 100 000 закрываний и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
36
Конструкция
пристенный
Особенности
материал - санфарфор
Сиденье комплекте
Да
Установка раковины
подвесная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
36.5
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM PM Gem FlashClean C901700SC ультрамодного дизайна Dynamic Organic: с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности 0% брызг. Компактное дизайнерское решение: идеально впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Комплектуется быстросъемным сиденьем из дюропласта с механизмом плавного закрывания. Материал сиденья дюропласт устойчивый к появлению царапин в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания рассчитанный на 100 000 закрываний и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Gem FlashClean C901700SC белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 31590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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