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Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый

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Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 1
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 2
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 3
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 4
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 5
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 6
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 7
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 8
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 9
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 10
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 11
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 12
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 13
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 14
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 1
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 2
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 3
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 4
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 5
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 6
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 7
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 8
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 9
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 10
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 11
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 12
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 13
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 14
  • Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 890 руб. 
Начислим 1974 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый
32 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
вертикальный
Высота, см
80
Длина, м
62
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
безободковый, система антивсплеск
Подводка воды
снизу слева бачка
Сиденье в комплекте
да
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
36.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х62х37
Вес, кг.
43

Описание товара Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый

Дизайн унитаза Sunny отличается элегантностью и минималистичностью. Он имеет гладкие линии и современную форму, которая легко вписывается в любой интерьер ванных комнат. Унитаз оснащен инновационной технологией смыва EcoLogic, которая обеспечивает эффективное и экономичное использование воды. Также унитаз относится к новому поколению безободковых унитазов, который обеспечивает 100% гигиеничность. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний - комфорт в использовании, механизм быстрого снятия - легкость в уходе за сиденьем и керамикой.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
вертикальный
Высота, см
80
Длина, м
62
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
безободковый, система антивсплеск
Подводка воды
снизу слева бачка
Сиденье в комплекте
да
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Развернуть
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
36.6
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн унитаза Sunny отличается элегантностью и минималистичностью. Он имеет гладкие линии и современную форму, которая легко вписывается в любой интерьер ванных комнат. Унитаз оснащен инновационной технологией смыва EcoLogic, которая обеспечивает эффективное и экономичное использование воды. Также унитаз относится к новому поколению безободковых унитазов, который обеспечивает 100% гигиеничность. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний - комфорт в использовании, механизм быстрого снятия - легкость в уходе за сиденьем и керамикой.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый - по цене 32890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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