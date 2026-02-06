Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
вакуумный переключатель с возможностью механической фиксации
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
2.4
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.2
Страна бренда
Германия
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
вакуумный переключатель с возможностью механической фиксации
Страна производитель
Германия
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Комментарий:
Вери крутой смеситель. Перключателючатель душ-излив совмещен с регулятором напора. Регуляторы напора и температуры легко вращаются
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо, не ставил не пользовался фильтра обязательны к таким вещам ржавчина летит по трубам
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. на резкую смену давления реагирует быстро. Почувствовать разницу температур успеваешь, но дискомфорта нет. Своё назначение оправдывает. Немного снизилось давление на выходе лейки. Но может дело в реке. не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все работает. В отзывах писали, что переключение душ/излив не очень информативно (щелчок слабый), а мне достаточно. Температуру 38 не измерял, по ощущениям нормально
Достоинства:
Комментарий:
заказать пришлось не раз. На кране проплешина в окраске, но уже горело, поэтому выкупила.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано отлично пришел за два дня пока не устанавливал как установлю дополню
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель отличный. Приятная цена. Сняла звезду за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель хороший, латунный. Только эксцентрики длинноватые.
Достоинства:
Комментарий:
неудобный переключатель,постоянно нужно ремонтировать температуру ( регулировать кран в лево в право) в общем ф****
Достоинства:
Комментарий:
Это любовь. Обожаю эту фирму. Смеситель очень удобный, легко устанавливать
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Термостат работает плохо. Лучше взять обычный смеситель и не парится. Очень жаль что термостат не держит температуру. Душевые системы тоже не держат температуру. Термостаты очень плохие
Достоинства:
Комментарий:
отлично. температура воды теперь в норме. не сразу только понял как душь включать, не логично
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился смеситель, стильно смотрится, удобен в использовании, работает исправно. Купили штангу, штанг и лейку этого же бренда. Все устраивает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
красивый и очень приятный на ощупь, все двигается мягко и плавно. упаковано хорошо, пришло с некоторым опозданием. к сожалению в комплекте нет шланга и лейки, заказал силиконовый шланг и лейку этого же производителя, они так же порадовали качеством и внешним видом, цены на них, да и на сам смеситель немного кусаются. после месяца использования смесителя: он полностью оправдал надежды, при сильных скачках напора \\ температуры - ты ощущаешь некоторые колебания, но они очень слабые и быстро температура возвращается к норме. В душевой установлен более дешевый смеситель с термостатом, но в целом они работают + - одинаково, получил что хотел, а то эти перепады температуры доставали.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, но пока не устанавливали, надеюсь подойдет
Достоинства:
Комментарий:
смеситель просто огонь! переключение крутилками плавное, чёткое. стопора отрабатывают как надо. в моём случае выставленная температура отрабатывает меньше чем за 2 секунды. не представляю как раньше обходился без термостатного смесителя. когда решил купить то решил взять качественный. вообще ни разу не пожалел. на упаковке написано страна производитель Германия. надеюсь правда. рекомендую товар и продавца.
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
Достоинства:
Комментарий:
Вери крутой смеситель. Перключателючатель душ-излив совмещен с регулятором напора. Регуляторы напора и температуры легко вращаются
Достоинства:
Комментарий:
На вид все хорошо, не ставил не пользовался фильтра обязательны к таким вещам ржавчина летит по трубам
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. на резкую смену давления реагирует быстро. Почувствовать разницу температур успеваешь, но дискомфорта нет. Своё назначение оправдывает. Немного снизилось давление на выходе лейки. Но может дело в реке. не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, все работает. В отзывах писали, что переключение душ/излив не очень информативно (щелчок слабый), а мне достаточно. Температуру 38 не измерял, по ощущениям нормально
Достоинства:
Комментарий:
заказать пришлось не раз. На кране проплешина в окраске, но уже горело, поэтому выкупила.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано отлично пришел за два дня пока не устанавливал как установлю дополню
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель отличный. Приятная цена. Сняла звезду за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель хороший, латунный. Только эксцентрики длинноватые.
Достоинства:
Комментарий:
неудобный переключатель,постоянно нужно ремонтировать температуру ( регулировать кран в лево в право) в общем ф****
Достоинства:
Комментарий:
Это любовь. Обожаю эту фирму. Смеситель очень удобный, легко устанавливать
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Термостат работает плохо. Лучше взять обычный смеситель и не парится. Очень жаль что термостат не держит температуру. Душевые системы тоже не держат температуру. Термостаты очень плохие
Достоинства:
Комментарий:
отлично. температура воды теперь в норме. не сразу только понял как душь включать, не логично
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился смеситель, стильно смотрится, удобен в использовании, работает исправно. Купили штангу, штанг и лейку этого же бренда. Все устраивает, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
красивый и очень приятный на ощупь, все двигается мягко и плавно. упаковано хорошо, пришло с некоторым опозданием. к сожалению в комплекте нет шланга и лейки, заказал силиконовый шланг и лейку этого же производителя, они так же порадовали качеством и внешним видом, цены на них, да и на сам смеситель немного кусаются. после месяца использования смесителя: он полностью оправдал надежды, при сильных скачках напора \\ температуры - ты ощущаешь некоторые колебания, но они очень слабые и быстро температура возвращается к норме. В душевой установлен более дешевый смеситель с термостатом, но в целом они работают + - одинаково, получил что хотел, а то эти перепады температуры доставали.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, но пока не устанавливали, надеюсь подойдет
Достоинства:
Комментарий:
смеситель просто огонь! переключение крутилками плавное, чёткое. стопора отрабатывают как надо. в моём случае выставленная температура отрабатывает меньше чем за 2 секунды. не представляю как раньше обходился без термостатного смесителя. когда решил купить то решил взять качественный. вообще ни разу не пожалел. на упаковке написано страна производитель Германия. надеюсь правда. рекомендую товар и продавца.