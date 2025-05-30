Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости.. Отдельная , в два раза больше чем принято по европейским стандартам.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Как говориться: «берешь в руки, понимаешь вещь!» Качество хрошее, сколов и потертостей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Кран хороший, но нам не подошел - маловат.
Достоинства:
Комментарий:
Качество смесителя на высоте. Работает на ура, смотрится просто огонь. Продавцу спасибо за бонусы и скидку.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, смесителем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Меня все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Ну вот поставили, все в порядке все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный смеситель. Стильный и мягкий
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была нарушена. В остальном без претензий.
Достоинства:
Комментарий:
качественная упаковка. Полная комплектация (смеситель, подводка, уплотнители). обратите внимание, подводка на 3/8 скорее всего нужен будет переходник/запорный кран
Достоинства:
Комментарий:
доставили вовремя, хорошо упакован, упаковка оригинальная, выглядит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Купили к раковине тоже этого производителя. На вид хороший,матовый. Ход открывания воды очень мягкий и плавный . Садится плотно на раковину благодаря резинке
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю 4, потому как шланги не подошли к стандартным подводам и нормально шланги не затянуть, даже с длинными носиками смотрел, все равно не подходит, а в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель.Не семумин ,Не шумит. вообщем добротный
Достоинства:
Комментарий:
вода бежит тихо и выглядит очень качественно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
смеситель смотрится красиво, покупкой довольна, не смотря на то, что из за чёрного цвета, его надо часто протирать после водных разводов
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень понравился, плавно открывается, приятный на ощупь. Ещё не устанавливали. Но если сравнить с другим, то он короче, не знаю как по удобству использования будет. Дополню отзыв после установки.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель тяжелый, корпус латунный, должен быть надежный. Упаковка отличная, всё цело. В комплекте подводка 45 см, если водорозетка рядом, то достаточно. Единственное замечание по аэратору, непрокрашен местами, краска может слезть из-за этого, но так как на задней стороне внизу, то не видно будет. Покупая смеситель за 8к ожидаешь, что всё будет идеально. В целом внешне не отличается от условного смесителя за 4к другого известного производителя, подкупила лишь долгая гарантия. Интересно как она будет работать)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Смотрится в туалете красиво!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал два смесителя.Доставка быстрая и по срокам. Опыт со смесителями этой фирмы уже много лет,поэтому выбирал без колебаний. Уверен,что и на этот раз всё на высоте:дизайн,качество и цена,что немало важно. Одним словом- Made in Germany!
Достоинства:
Комментарий:
Все упаковано как надо , на ощупь качество тот , установим дополним !
Достоинства:
Комментарий:
Поставили в двух с/у. Боялись, что сильно будут видны разводы от воды, они есть, но лично нам не напрягает глаза, может вода +- нормальная. Пользуемся несколько месяцев, пока все отлично, краска на месте, легко открывать/закрывать
Достоинства:
Комментарий:
Немецкое качество, но советовал бы брать смеситель побольше , этот маловат !
Достоинства:
Как всегда качество и долговечность продукции Am.Pm.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Оптимально соотношение цена-качество сантехники данной марки + приятные цены от КотоФото!
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
Достоинства:
Комментарий:
Как говориться: «берешь в руки, понимаешь вещь!» Качество хрошее, сколов и потертостей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Кран хороший, но нам не подошел - маловат.
Достоинства:
Комментарий:
Качество смесителя на высоте. Работает на ура, смотрится просто огонь. Продавцу спасибо за бонусы и скидку.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, смесителем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Меня все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Ну вот поставили, все в порядке все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный смеситель. Стильный и мягкий
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была нарушена. В остальном без претензий.
Достоинства:
Комментарий:
качественная упаковка. Полная комплектация (смеситель, подводка, уплотнители). обратите внимание, подводка на 3/8 скорее всего нужен будет переходник/запорный кран
Достоинства:
Комментарий:
доставили вовремя, хорошо упакован, упаковка оригинальная, выглядит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Купили к раковине тоже этого производителя. На вид хороший,матовый. Ход открывания воды очень мягкий и плавный . Садится плотно на раковину благодаря резинке
Достоинства:
Комментарий:
Ставлю 4, потому как шланги не подошли к стандартным подводам и нормально шланги не затянуть, даже с длинными носиками смотрел, все равно не подходит, а в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель.Не семумин ,Не шумит. вообщем добротный
Достоинства:
Комментарий:
вода бежит тихо и выглядит очень качественно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
смеситель смотрится красиво, покупкой довольна, не смотря на то, что из за чёрного цвета, его надо часто протирать после водных разводов
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень понравился, плавно открывается, приятный на ощупь. Ещё не устанавливали. Но если сравнить с другим, то он короче, не знаю как по удобству использования будет. Дополню отзыв после установки.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель тяжелый, корпус латунный, должен быть надежный. Упаковка отличная, всё цело. В комплекте подводка 45 см, если водорозетка рядом, то достаточно. Единственное замечание по аэратору, непрокрашен местами, краска может слезть из-за этого, но так как на задней стороне внизу, то не видно будет. Покупая смеситель за 8к ожидаешь, что всё будет идеально. В целом внешне не отличается от условного смесителя за 4к другого известного производителя, подкупила лишь долгая гарантия. Интересно как она будет работать)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Смотрится в туалете красиво!
Достоинства:
Комментарий:
Заказал два смесителя.Доставка быстрая и по срокам. Опыт со смесителями этой фирмы уже много лет,поэтому выбирал без колебаний. Уверен,что и на этот раз всё на высоте:дизайн,качество и цена,что немало важно. Одним словом- Made in Germany!
Достоинства:
Комментарий:
Все упаковано как надо , на ощупь качество тот , установим дополним !
Достоинства:
Комментарий:
Поставили в двух с/у. Боялись, что сильно будут видны разводы от воды, они есть, но лично нам не напрягает глаза, может вода +- нормальная. Пользуемся несколько месяцев, пока все отлично, краска на месте, легко открывать/закрывать
Достоинства:
Комментарий:
Немецкое качество, но советовал бы брать смеситель побольше , этот маловат !
Достоинства:
Как всегда качество и долговечность продукции Am.Pm.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Оптимально соотношение цена-качество сантехники данной марки + приятные цены от КотоФото!