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Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром

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Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 10
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
320
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 290 руб. 
Начислим 1818 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром
30 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х11х8
Вес, кг.
1.85

Описание товара Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной форме ручки вы можете управлять смесителем даже с мыльными руками. Длинный поворотный излив облегчит выполнение повседневных бытовых задач. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Благодаря специально спроектированной эргономичной форме ручки вы можете управлять смесителем даже с мыльными руками. Длинный поворотный излив облегчит выполнение повседневных бытовых задач. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM X-Joy F85A50900 хром - данный товар вы можете купить по цене 30290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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