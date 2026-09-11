Раковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 890 руб.
В наличии
Код товара: 541763
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 890 руб.
- Гарантия производителя
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Коллекция Spirit 2.0
Коллекция Spirit 2.0
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х17
Вес, кг.
11.5
Описание товара Раковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями - лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Уникальная эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Высокая гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. Идеально встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями - лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Уникальная эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Высокая гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. Идеально встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Раковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый – стоимость товара 19890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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