Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это сочетание изысканного дизайна и функциональности, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера. Этот аксессуар, произведенный в Германии, демонстрирует высочайшее качество и надежность. С размерами 9,8 см в ширину и 39,4 см в высоту он идеально подходит для комфортного размещения на стене вашей ванной комнаты. Настенный монтаж позволяет рационально использовать пространство, добавляя практичности в ежедневное использование. Цвет фурнитуры выполнен в стильном серебристом оттенке, который легко впишется в любой интерьер, добавляя нотку современности и элегантности. Бренд AM.PM славится своим вниманием к деталям и качественным исполнением, что гарантирует долговечность и удобство во время эксплуатации. Этот аксессуар создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и европейское качество в своей ванной комнате.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Достоинства:
Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Достоинства:
Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Достоинства:
Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Достоинства:
Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!
Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
Достоинства:
Комментарий:
Это самые красивые крючки которые я встречала. Смотрятся очень стильно и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и очень стильный крючок, но мне не подошел!:(
Достоинства:
Комментарий:
Отлив формы кривой. За такую цену должно быть идеально сделано.
Достоинства:
Комментарий:
Понравились. Всё в ванную от мебели до крючков нашла одной серии. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось всё: упаковка, качество, простота установки (есть инструкция), дизайн. Висят уже несколько месяцев и до сих пор очень радуют. Отличные крючки. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приобретали для мочалок в душевой кабине. Хорошо вписался: практично и красиво смотрится.
Достоинства:
Комментарий:
стильно, добротно, правда дороговато. Мне хорошо подошёл в ванную комнату.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, красивый. Хорошо упакован в фирменную коробку.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят супер, как будет в использовании смогу оценить по окончании ремонта
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок, крепится на 2 шурупа, но мы прикрепили на 1 шуруп, сидит прочно, смотрится эстетично, полотенце цепляется хорошо, довольны:)
Достоинства:
Комментарий:
красивый, крепкий и дорогой, если б не для коллекции купил бы дешевле. кусок железки хромированый более 2т.р. дожили
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, качественный. Отлично цепляет и держит полотенца или ещё что-то без петелек. Муж сказал, что с креплением вопросов не возникло, всё было понятно и удобно. На наш взгляд выглядит приятнее, чем два крючка на общей плашке из этой же серии, мы повесили и двойные тоже, в итоге думаем, что лучше бы повесили 2 одинарных вот таких, как этот. Но тут на вкус и цвет, как говорится. В целом отличные крючки и этот, и двойные. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится товар этого бренда . Смотрится , дорого
Достоинства:
Комментарий:
Стильные крючки. И удобно вешать и одежду и полотенца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, заказывала на 4, на 2 и вот пригодился на 1 полотенчик крутые, стильные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Крепится прекрасно, даже если слегка ошибся в месте сверления отверстия , то без проблем регулируется установка крючка.
Достоинства:
Комментарий:
Нереальные крючки! Очень довольна. Выглядит очень дорого и стильно
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, стильный крючок Выбрала все из одной коллекции, смотрится хорошо Однозначно рекомендую данного продавца
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный крючкок для полотенец! Тяжёлый, увесистый, надёжный! Готова скупить всю продукцию am. pm.Выгядит невероятно! Однозначно рекомендую к покупке! Он действительно стоит своих денег, впрочем как и все товары am.pm!!!