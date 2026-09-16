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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный

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Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный - фото 1
Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный - фото 1
  • Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736436
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x36x66
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Двойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x36x66
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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