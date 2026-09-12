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Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый

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Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 1
Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 2
Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 3
Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 1
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 2
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 3
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Донный клапан
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый

Донный клапан для раковины AM PM F0700P33 белый, нажимной универсальный, с регулировкой по высоте, ABS пластик, нержавеющая сталь, Германия. Донный клапан для раковины белый с отверстием для подключения перелива, позволяющего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Донный клапан белый с системой клик-клак, управляется нажатием на пробку слива. Покрытие устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению.

Отзывы о товаре Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Донный клапан
Описание
Донный клапан для раковины AM PM F0700P33 белый, нажимной универсальный, с регулировкой по высоте, ABS пластик, нержавеющая сталь, Германия. Донный клапан для раковины белый с отверстием для подключения перелива, позволяющего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Донный клапан белый с системой клик-клак, управляется нажатием на пробку слива. Покрытие устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Донный клапан нажимной AM.PM F0700P33 белый - по цене 2790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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