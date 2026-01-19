Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%2 080 руб. 4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
64
Описание товара Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x50x50
Страна производитель
Германия
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Отлично впишется в современный интерьер. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Достоинства:
Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Достоинства:
Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно
Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
Достоинства:
Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Достоинства:
Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в фирменной упаковке. Отличное качество и надежное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные , хорошего качества крючки. Дополню отзыв после установки! Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Визуально претензий нет. Однако есть люфт у крючков. Я думал они литые, но крепление не позволяет сделать по другому.
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер! Оригинальное изделие. Рекомендую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
выглядя на фотографии , намного массивнее ,чем на самом деле.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, очень стильно! Сломалась старая вешалка и нужно было подобрать идентичную по размеру, так как в стене остались отверстия. На 4 шт этого производителя нам оказалась короткой, поэтому выбрали 2 по 2.
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов стильный дизайн, обтекаемая форма, эргономичность. Из минусов не очень качественная обработка, детали не состыковались и щель между одним крючком и планкой крепления довольно большая, как результат сам крючок шатается. Качество исполнения не соответствует цене. Как он поведёт себя дальше не знаю, так как смонтировали, но ещё не переехали и фактически не пользовались, повесила на него небольшое полотенце для рук, чтобы не нагружать. Крепится легко, если есть инструмент, чтобы прикрутить установочную планку к стен. В комплекте есть саморезы для крепления планки к стене и крепление+ шестигранник для того, чтобы привинтить крючки к планке после её установки. Звёзды сняла за качество, сняла бы больше, но очень нравится дизайн)
Достоинства:
Комментарий:
Товар смотрится дорого и стильно, однозначно рекомендую к покупке, оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Качество, дизайн, функционал! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, качество на высоте, покупал в комплекте с полотенцедержателем, фирма хорошая, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно рекомендую, сделано качественно, понравился дизайн, спасибо продавцу, оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Крючок смотрится очень стильно. Полный комплект. Покупали под смеситель серии Spirit V2.0
Достоинства:
Комментарий:
Сначала не поняли как приделать, а потом инструкцию посмотрели и все поняли)) Смотрится стильно