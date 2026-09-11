ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557253
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
28
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201)
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ИБП ЮНИОР ПРО 3000 поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Общее количество розеток
6
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ИБП ЮНИОР ПРО 3000 поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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