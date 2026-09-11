Top.Mail.Ru
ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото 1
ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
6
  • ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557253
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Общее количество розеток
6
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
28

Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201)

ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ИБП ЮНИОР ПРО 3000 поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Общее количество розеток
6
Описание
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ИБП ЮНИОР ПРО 3000 поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Импульс Юниор Про 3000 2400Вт 3000ВА черный (JT30201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...