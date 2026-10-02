ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850 Line-interactive 480W (6150945)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Tower, обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность 850 В·А. Вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Особенностью данного ИБП является использование технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет избежать перерывов в работе техники. Устройство оснащено двумя розетками для подключения оборудования и поддерживает модифицированную синусоиду, обеспечивая совместимость с различными типами устройств. Минимальное и максимальное входное напряжение, которое может обрабатывать ИБП, составляет 165 В и 275 В соответственно, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением. Тип батареи, используемой в данной модели, - свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на резервные источники питания. ИБП от бренда Powerman станет отличным выбором для дома или офиса, предоставляя необходимую защиту для вашего оборудования и гарантируя его стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения.
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