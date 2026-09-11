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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595555
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
84x159x252 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом всего 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что позволяет поддерживать работу ключевых устройств в случае отключений электроэнергии. Импульс оснащён линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу и защиту подключенной техники. Переход на батарейное питание происходит почти мгновенно — всего за 4 мс, что минимизирует риск повреждения электроники. Диапазон входного напряжения ИБП составляет от 220 В до 240 В, а форма выходного напряжения — модифицированная синусоида. Tower форм-фактор устройства экономит место и позволяет удобно разместить его в офисе или дома. Данный ИБП защищает не только электропитание, но и локальную сеть, что делает его идеальным выбором для защиты компьютеров и сетевого оборудования. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет около 1 минуты, что даёт возможность безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП Импульс оснащён свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей длительную и стабильную эксплуатацию. Этот продукт бренда Импульс — ваш надежный партнёр для защиты вашего оборудования от электропроблем.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
84x159x252 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом всего 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что позволяет поддерживать работу ключевых устройств в случае отключений электроэнергии. Импульс оснащён линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу и защиту подключенной техники. Переход на батарейное питание происходит почти мгновенно — всего за 4 мс, что минимизирует риск повреждения электроники. Диапазон входного напряжения ИБП составляет от 220 В до 240 В, а форма выходного напряжения — модифицированная синусоида. Tower форм-фактор устройства экономит место и позволяет удобно разместить его в офисе или дома. Данный ИБП защищает не только электропитание, но и локальную сеть, что делает его идеальным выбором для защиты компьютеров и сетевого оборудования. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет около 1 минуты, что даёт возможность безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП Импульс оснащён свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей длительную и стабильную эксплуатацию. Этот продукт бренда Импульс — ваш надежный партнёр для защиты вашего оборудования от электропроблем.
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