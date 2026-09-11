ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. С весом всего 5,3 кг, они обеспечивают активную мощность 480 Вт и полную мощность 800 В·А, что делает их идеальными для использования как в домашних, так и офисных условиях. ИБП Ippon имеют резервную (оффлайн) топологию, которая обеспечивает быстрое переключение на батарею за 12 мс. Важной особенностью является наличие 4 розеток с питанием от батареи и общее количество розеток – 6, что обеспечивает гибкость и возможность подключения нескольких устройств одновременно. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что позволяет эффективно работать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство защищает локальную сеть, обеспечивая дополнительную безопасность вашего оборудования, однако, защита телефонной линии не предусмотрена. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом месте, где требуется бесперебойное питание, а модифицированная синусоида обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Ippon – это бренд, который гарантирует качество и надежность, обеспечивая спокойствие и защиту ваших устройств от непредвиденных сбоев в электросети.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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