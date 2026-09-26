ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный
Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. С весом 6,9 кг и активной мощностью 390 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП поддерживает стабильность работы вашего оборудования, обеспечивая полную мощность до 650 В·А. Powercom предлагает все необходимое для безопасности ваших устройств: защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждения, вызванные внезапными перепадами напряжения. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. Общая поглощаемая энергия импульсов составляет 800 Дж, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений и электрических разрядов. С форм-фактором типа Tower, этот ИБП легко интегрируется в рабочее пространство. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 4 мс, благодаря чему ваши устройства продолжают работать без перебоев. Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для защиты компьютеров, серверов и другой чувствительной электроники. Это однозначно выбор для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для дома или офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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