ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его эффективность и удобство использования. С активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью до 800 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу вашего оборудования в течение достаточно длительного времени. Хотя при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, это вполне достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП от Бастион оснащен защитой телефонной линии, что является дополнительным преимуществом для обеспечения безопасности связи. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что позволяет защищать ваше оборудование от возможных перепадов напряжения и синусоидальных искажений. Компактный и удобный в использовании, ИБП Бастион имеет общий вес 4,9 кг и может легко разместиться в любом удобном для вас месте благодаря своему башенному форм-фактору. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на отключение электроэнергии, минимизируя риск потери данных. ИБП оснащён двумя розетками и поддерживает работу в однофазной сети. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, его возможности защиты и стабильной подачи энергии делают его отличным выбором для домашнего или офисного использования. С модифицированной синусоидой напряжения, он отлично справляется с задачами по питанию ваших устройств. Бренд Бастион гарантирует высокое качество и надежность продукции.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитИБП CyberPower UT1200EG
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD US...
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-500 черный
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
-
В наличииЦена 15 440 руб.3860 руб. в СплитИБП CyberPower VP700ELCD
-
В наличииЦена 15 450 руб.3863 руб. в СплитИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 15 630 руб.3908 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-800 черный
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400