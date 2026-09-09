ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений. Данный ИБП обладает линейно-интерактивным типом с максимальной полной мощностью 1100 В·А и активной мощностью 605 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания. Среди ключевых характеристик можно выделить поддержку локальной сети и телефонной линии, которые снабжены защитой от пробоев, что позволяет обеспечивать безопасность подключения и предотвращать потерю данных. ИБП Powercom обладает восьмью розетками, из которых четыре обеспечивают бесперебойное питание от батареи, что дает возможность поддерживать самые важные устройства в случае отключения электричества. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной комнате, а вес всего 7,8 кг делает его достаточно мобильным и простым в установке. ИБП работает с напряжением в модифицированной синусоидальной форме, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая минимальные задержки при переходе на резервное питание. Powercom — это бренд, который вы можете доверять, когда дело касается защиты ваших электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж обеспечивает дополнительную гарантию безопасности, защищая ваши устройства от скачков напряжения. Количество фаз — одна, что упрощает подключение и использование в большинстве офисных и домашних условиях. Этот ИБП станет вашим надежным партнером в защите электроники, позволяя работать бесперебойно и избавиться от риска потери данных и повреждения оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт, со стабилизатором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт, со стабилизатором
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