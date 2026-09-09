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ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD

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ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288311
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х18
Вес, кг.
8

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений. Данный ИБП обладает линейно-интерактивным типом с максимальной полной мощностью 1100 В·А и активной мощностью 605 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания. Среди ключевых характеристик можно выделить поддержку локальной сети и телефонной линии, которые снабжены защитой от пробоев, что позволяет обеспечивать безопасность подключения и предотвращать потерю данных. ИБП Powercom обладает восьмью розетками, из которых четыре обеспечивают бесперебойное питание от батареи, что дает возможность поддерживать самые важные устройства в случае отключения электричества. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной комнате, а вес всего 7,8 кг делает его достаточно мобильным и простым в установке. ИБП работает с напряжением в модифицированной синусоидальной форме, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая минимальные задержки при переходе на резервное питание. Powercom — это бренд, который вы можете доверять, когда дело касается защиты ваших электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж обеспечивает дополнительную гарантию безопасности, защищая ваши устройства от скачков напряжения. Количество фаз — одна, что упрощает подключение и использование в большинстве офисных и домашних условиях. Этот ИБП станет вашим надежным партнером в защите электроники, позволяя работать бесперебойно и избавиться от риска потери данных и повреждения оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений. Данный ИБП обладает линейно-интерактивным типом с максимальной полной мощностью 1100 В·А и активной мощностью 605 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания. Среди ключевых характеристик можно выделить поддержку локальной сети и телефонной линии, которые снабжены защитой от пробоев, что позволяет обеспечивать безопасность подключения и предотвращать потерю данных. ИБП Powercom обладает восьмью розетками, из которых четыре обеспечивают бесперебойное питание от батареи, что дает возможность поддерживать самые важные устройства в случае отключения электричества. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной комнате, а вес всего 7,8 кг делает его достаточно мобильным и простым в установке. ИБП работает с напряжением в модифицированной синусоидальной форме, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая минимальные задержки при переходе на резервное питание. Powercom — это бренд, который вы можете доверять, когда дело касается защиты ваших электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж обеспечивает дополнительную гарантию безопасности, защищая ваши устройства от скачков напряжения. Количество фаз — одна, что упрощает подключение и использование в большинстве офисных и домашних условиях. Этот ИБП станет вашим надежным партнером в защите электроники, позволяя работать бесперебойно и избавиться от риска потери данных и повреждения оборудования.
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Отзывы


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