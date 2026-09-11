ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП великолепно подходит для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С полной мощностью 825 В·А и активной мощностью 495 Вт, данный ИБП способен обеспечить стабильное питание в случае внезапного отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 7,4 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Имея форм-фактор Tower и одну фазу, этот ИБП оснащен пятью розетками, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса 320 Дж поможет защитить вашу технику от скачков напряжения. Защита локальной сети позволяет защищать ваше сетевое оборудование и сохранять стабильность интернет-соединения, хотя защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс — обеспечивает минимальное время простоя, поддерживая работу ваших устройств без перебоев. ИБП Powercom гарантирует время работы до 15 минут при полной нагрузке, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы оборудования. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, делая этот источник бесперебойного питания идеальным выбором для защиты ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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