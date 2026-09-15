Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту и стабильное электропитание подключенных устройств. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, среди которых активная мощность 540 Вт и полная мощность 900 В·А, что позволяет ей эффективно поддерживать работу оборудования даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom весит всего 7,5 кг и имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для установки в различных условиях. В устройстве предусмотрено 8 розеток с питанием от батареи, что обеспечивает надежную работу подключённых устройств и защиту от перенапряжения благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 460 Дж. Общее количество розеток также составляет 8, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, гарантируя безопасность вашей коммуникационной инфраструктуры в случае неполадок с электропитанием. Время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что практически незаметно и позволяет избежать перерывов в работе оборудования. Данный источник бесперебойного питания является линейно-интерактивным и поддерживает одну фазу. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает устройство идеальным для использования с различными бытовыми и офисными приборами. Бренд Powercom славится своим качеством и надежностью, предлагая пользователям отличные решения для защиты электрооборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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